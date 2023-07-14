В Пенсійному фонді звітують про значне зростання пенсій: що відбувається насправді

Зазначається, що досить високі пенсії отримують близько 10% пенсіонерів, а близько третини отримують менш ніж три тисячі гривень.

Середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2023 року складає 5 311 гривень, а це на 73 гривні більше, ніж за підсумками першого кварталу цього року (5 238 гривень). Найвищі пенсії отримують кияни – це в середньому 7 190 гривень. Про це свідчать дані, оприлюднені Пенсійним фондом України.

Якщо аналізувати дані по регіонах, то понад шість тисяч гривень також отримують жителі Луганської, Донецької та Рівненської областей. Водночас найнижчі пенсії в Тернопільській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

За даними Пенсійного фонду України найвищі пенсії отримують трохи більш як 10% пенсіонерів. В середньому – це 14 660 гривень. Також за розміром пенсії всіх отримувачі виплати можна розділити на п’ять великих груп:

від 5 001 до 10 тисяч гривень – 23%;

від 4 001 до 5 тисяч гривень – 15%;

від 3001 до 4 тисяч гривень – кожен п’ятий пенсіонер;

від 2001 до 3 тисяч гривень отримує майже третина всіх отримувачі пенсій;

менш як дві тисячі гривень отримує менш як 0,5% українців.

Загалом в Україні станом на липень нараховують 10,5 мільйона пенсіонерів.

Зазначимо, що в червні на фінансування пенсій було витрачено 57,6 мільярда гривень, а це лише на 600 мільйонів гривень більше, ніж це було в травні цього року.

Однак попри надбавку, які отримали українські пенсіонери, більшість з них залишаються незадоволеними, адже з часу повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України, ціни на товари першої необхідності значно зросли. Водночас є й гарна новина, тарифи на тепло та газ не підвищуватимуть до кінця дії воєнного стану та ще шість місяців після його скасування. Однак з липня ми будемо платити більше за електроенергію – 2,64 гривні за кВт-год., замість 1.69 гривні за кожен кВт-год.