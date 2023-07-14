Хорошая новость для украинских беженцев в Польше: их доходы вырастут

В Польше минимальный оклад увеличили на тысячу гривен (до 25,3 тысячи гривен в эквиваленте). Минимальная ставка для тех, кто работает по договору поручения, составляет 210 гривен в час таким образом.

Таким образом в месяц можно получить от 42,6 до 53,2 тысячи гривен в зависимости от количества рабочих часов.

Как сообщает Миграционная платформа EWL, большинство вакансий на предприятиях пищевой и перерабатывающей индустрии Речь идет об упаковке яиц, изготовление сосисок и производство другой продукции из мяса.

Также есть немало вакансий на предприятия рыбной переработки в основном в Поморском регионе. Ближе к границам с Германией и Словенией можно устроиться на предприятия машиностроительной сферы. Это воеводства с центрами во Вроцлаве и Катовице.

По данным Главного статистического управления Польши, уровень безработицы в стране в мае составил 5,1%. Евростат в апреле фиксировал в Польше один из самых низких уровней безработицы. Таким образом, с начала года минимальная зарплата в Польше выросла почти на 600 злотых.

Украинцам также напоминают, как не стать жертвой мошенников при трудоустройстве в Польше. Среди самых распространенных схем, от которых страдают украинцы, можно назвать:

Работу без оформления. Если факт нелегального трудоустройства будет установлен, то это может послужить основанием для депортации;

Обещание “особых” условий. Украинцам предлагают хорошие условия работы и проживания, но сначала дают меньшую зарплату, а работу более сложную, надеясь, что работник согласится на сложную работу.

Фальшивые объявления. “Работодатели” оставляют в сети анкеты, в которые нужно предоставить документы, а после используют их для того, чтобы завладеть банковским счетом работника.

Также отмечают, что крупные предприятия в Польше не ищут людей напрямую, они обращаются к агентствам труда. В то же время агентства никогда не требуют деньги от потенциального работника, ведь их услуги оплачивает работодатель.