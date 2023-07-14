В Україні продають великий дім біля моря за 3,5 тисячі: як він виглядає

В селі Тузли на Одещині, неподалік від моря, продають будинок площею 90 квадратних метрів. Вартість дому складає лише 3 500 доларів.

Відповідне оголошення було опубліковано на популярному порталі нерухомості. В ньому говориться, що продається велика ділянка з домом. Можливе заселення з подальшим викупом або розстрочка.

Відстань від села до найближчого міста складає близько 30 км. В будинку є п’ять кімнат, але йому більш як 50 років. Нерухомість потрібно ремонтувати, але є одна особливість — населений пункт регулярно страждає від обстрілів російськими окупантами.

Загалом, вартість нерухомості змінюється від обстрілів. В столиці після кожного ракетного обстрілу кількість операцій з продажу та оренди нерухомості зменшується. І хоч попит поступово відновлюється і поступово з минулим роком зріс, українці бояться купувати нерухомість в ситуації, коли в будь-який момент майно може бути знищене російськими окупантами.

Кияна Марина Хазяїнова, яка планувала придбати житло для свого сина, призупинила пошуки житла ще після перших ракетних атак на столицю. Під час затишшя, коди Київ понад місяць не обстрілювали, а дефіцит енергії вдалося подолати, ціни на нерухомість поступово почали зростати. Однак зараз ракетні атаки відновилися, тож Марина вирішила відкласти покупку житла до кінця війни.

Нагадаємо, що тепер можна оформити кредит на квартиру через Дію з пільговими ставками. Раніше така послуга була доступна лише пільговим категоріям, а зараз скористатися нею можуть всі, хто не має власного житла. Зміни наберуть чинності з 1 серпня. Кредити видаватимуть за пільговою річною ставкою 7% в гривні.

Загалом економічна ситуація в Україні залишається стабільною, частково завдяки великій грошовій допомозі від наших західних партнерів. Також Національний банк України поступово зніматиме валютні обмеження, але прив’язки до дат немає.