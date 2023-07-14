Гарна новина для українських біженців в Польщі: їх доходи зростуть

В Польщі мінімальний оклад збільшили на тисячу гривень (до 25,3 тисячі гривень в еквіваленті). Мінімальна ставка для тих, хто працює за договором доручення, складає 210 гривень в годину таким.

Таким чином в місяць можна отримати від 42,6 до 53,2 тисячі гривень залежно від кількості робочих годин.

Як повідомляє Міграційна платформа EWL, більшість вакансій на підприємствах харчової та переробної індустрії Мова йде про пакування яєць, виготовлення сосисок та виробництво іншої продукції з м’яса.

Також є чимало вакансій на підприємства рибного перероблювання в основному в Поморському регіоні. Ближче до кордонів з Німеччиною та Словенією можна влаштуватися на підприємства машинобудівної сфери. Це воєводства з центрами у Вроцлаві та Катовіце.

За даними Головного статистичного управління Польщі, рівень безробіття в країні в травні склав 5,1%. Євростат у квітні фіксував в Польщі один з найнижчих рівні безробіття. Таким чином, з початку року мінімальна зарплата в Польщі зросла майже на 600 злотих.

Українцям також нагадують, як не стати жертвою шахраїв при працевлаштуванні в Польщі. Серед найпоширеніших схем, від яких страждають українці, можна назвати:

Роботу без оформлення. Якщо факт нелегального працевлаштування буде встановлено, то це може послужити підставою для депортації;

Обіцянка “особливих” умов. Українцям пропонують хороші умови роботи та проживання, але спочатку дають меншу зарплату, а роботу складнішу, сподіваючись. що працівник погодиться на складну роботу.

Фальшиві оголошення. “Роботодавці” залишають в мережі анкети, в яки потрібно надати документи, а після використовують їх для того, щоб заволодіти банківським рахунком працівника.

Також наголошують, що великі підприємства в Польщі не шукають людей напряму, вони звертаються до агенції праці. Водночас агенція ніколи не вимагає гроші від потенційного працівника, адже їхні послуги оплачує роботодавець.