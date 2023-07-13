Магниты для сверхъестественных явлений: кто способен предсказывать будущее 

Некоторые люди могут обладать навыками гадания, телепатии и ясновидения. Они могут общаться с духами и видеть будущее. Человек может получить такой дар, если имеет сильную концентрацию в восьмом и двенадцатом домах.

За сверхъестественные способности отвечают Луна, Меркурий и Нептун. Анализируя эти данные, астрологи рассказали, какие знаки зодиака имеют наибольшую склонность к экстрасенсорике.

Близнецы

Меркурий – это планета общения, которая руководит этим знаком. Близнецы достаточно чувствительны к потусторонним сигналам и видениям. Они интересны и всегда хотят узнавать что-то новое и легко приспосабливаются к изменениям.

Этот знак привлекают сложные темы и размышления, а скуку Близнецы воспринимают очень тяжело.

Близнецы не боятся, что их будут считать не в своем уме, поэтому легко разговаривают на необычные темы.

Скорпион

Этот знак управляет восьмым домом, он символизирует смерть, тайны, перерождение и шпионские игры. Скорпионы способны видеть матрицу вселенной, духов и демонов. Он будет искать темную энергию повсюду и тем самым привлекать сверхъестественные явления.

Лица, которые родились под знаком Скорпиона, очень страстные и преданные своему делу.

Обычно они сдержанны и не показывают чувства другим. Скорпион сразу может определить, когда человек обманывает, потому что его пытаются обмануть. У Скорпионов замечательная интуиция.

Рыбы

Рыбами руководит планета Нептун. Она является символом видений и иллюзий. Этот знак имеет высокий уровень чувствительности, а также способность сопереживать другим. Они понимают потребности и желания людей, что делает их уязвимыми к другим энергиям.

Рыбы иногда пытаются убежать от реальности, но они чувствительны к стрессу, поэтому будут замыкаться в себе и с головой погружаться в творчество.

Этот знак имеет шестое чувство и острую интуицию, поэтому может заранее угадывать события, особенно если они касаются личной жизни.