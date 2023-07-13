Магніти для надприродних явищ: хто здатен передбачати майбутнє 

Деякі люди можуть володіти навичками ворожіння, телепатії та яснобачення. Вони можуть спілкуватися з духами та бачити майбутнє. Людина може отримати такий дар, якщо має сильну концентрацію в восьмому та дванадцятому домах.

За надприродні здібності відповідають Місяць, Меркурій та Нептун. Аналізуючи ці дані, астрологи розповіли, які знаки зодіаку мають найбільшу схильність до екстрасенсорики.

Близнюки

Меркурій — це планет спілкування, яка керує цим знаком. Близнюки є досить чутливими до потусторонніх сигналів та видінь. Вони цікаві та завжди бажають дізнаватися щось нове та легко пристосовують до змін.

Цей знак приваблюють складні теми та роздуми, а нудьгу Близнюки сприймають дуже важко.

Близнюки не бояться, що їх вважатимуть не сповна розуму, тож легко розмовляють на незвичні теми.

Скорпіон

Цей знак керує восьмим домом, він символізує смерть, таємниці, переродження та шпигунські ігри. Скорпіони здатні бачити матрицю всесвіту, духів та демонів. Він шукатиме темну енергію повсюди і тим самим приваблюватиме надприродні явища.

Особи, які народились під знаком Скорпіона, дуже пристрасні та віддані своїй справі.

Зазвичай вони стримані та не показують почуття іншим. Скорпіон одразу може визначити, коли людина обманює, бо її намагаються обманути. У Скорпіонів чудова інтуїція.

Риби

Рибами керує планета Нептун. Вона є символом видінь та ілюзій. Цей знак має високий рівень чутливості, а також здатність співпереживати іншим. Вони розуміють потреби та бажання людей, що робить їх вразливими до інших енергій.

Риби іноді намагаються втекти від реальності, але вони чутливі до стресу, тож замикатимуться в собі та з головою занурюватимуться у творчість.

Цей знак має шосте чуття та гостру інтуїцію, тож може наперед вгадувати події, особливо якщо вони стосуються особистого життя.