Украинцы могут получить от государства разовую денежную помощь: срок подачи заявок ограничен

За период войны украинцам было выплачено множество разных видов благотворительной помощи. Кроме стандартных ежемесячных выплат для ВПЛ, деньги людям перечисляют разнообразные благотворительные фонды как отечественные, так и международные. Если вы имеете статус ВПЛ, проживаете близко к зоне боевых действий или просто относитесь к уязвимым категориям населения, то в 90% претендуете на все эти появляющиеся время от времени выплаты. Чтобы не упустить возможность их получить, нужно регулярно обновлять сайт Минсоцполитики, и интересоваться актуальными видами помощи в “Дии”. Например, сейчас анонсирована новая выплата от государства в размере 5000 гривен. Кто ее может получить? Рассказываем.

Деньги направлены на помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

В Минсоцполитики заявили, что все пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС могут получить по 5000 гривен от государства. Речь о жителях Херсонской и Николаевской областей. До недавнего времени на эти выплаты претендовали только люди, которые жили дома и никуда не уезжали, то есть не имеют статуса ВПЛ. Сейчас же подавать заявку могут и последние. Деньги им начислят независимо от того, какую помощь от государства они получают.

Раньше лиц проверяли, являются ли они ВПЛ, теперь никаких проверок не будет. Чтобы подать заявку, нужно лишь подтвердить факт проживания или регистрации в пострадавших от беды регионах. Сроки подачи заявок истекают 31 августа 2023 года. Всем кто успел подать заявку на помощь деньги придут Укрпочтой или на банковский счет.

ВПЛ также могут получить новую гуманитарную помощь

Организация ВПО Украина, которая объединяет все фонды, помогающие переселенцам, будет раздавать продуктовые наборы. Также лица со статусом ВПЛ могут обратиться к представительствам организации и получить психологическую помощь, юридическую или консультации по компенсации за разрушенное жилье.