Українці можуть отримати від держави разову грошову допомогу: термін подачі заявок обмежений

За період війни українцям було виплачено безліч різноманітних видів благодійної допомоги. Окрім стандартних щомісячних виплат для ВПО, гроші людям перераховують різноманітні благодійні фонди як вітчизняні, так і міжнародні. Якщо ви маєте статус ВПО, проживаєте близько до зони бойових дій або ж просто належите до вразливих категорій населення, то у 90% претендуєте на всі ці виплати, що час від часу з’являються. Щоб не пропустити можливість їх отримати потрібно регулярно оновлювати сайт Мінсоцополітики, та цікавитися актуальними видами допомоги в “Дії”. Наприклад, зараз анонсовано нову виплату від держави у розмірі 5000 гривень. Хто її може отримати? Розповідаємо.

Гроші спрямовані на допомогу потерпілим від підриву Каховської ГЕС

У Мінсоцполітики заявили, що всі хто постраждав від підриву Каховської ГЕС можуть отримати по 5000 гривень від держави. Мова про мешканців Херсонської та Миколаївської областей. Донедавна на ці виплати претендували лише люди, які жили вдома і нікуди не виїжджали, тобто не мають статусу ВПО. Зараз же, подавати заявку можуть і останні. Гроші їм нарахують незалежно від того, яку ще допомогу від держави вони отримують.

Раніше осіб перевіряли чи є вони ВПО, тепер жодних перевірок не буде. Щоб подати заявку потрібно лише підтвердити факт проживання чи реєстрації у потерпілих від лиха регіонах. Терміни подачі заявок завершують 31 серпня 2023 року. Всім хто встиг подати заявку на допомогу гроші прийдуть Укрпоштою, або на банківський рахунок.

ВПО також можуть отримати нову гуманітарну допомогу

Організація “ВПО Україна”, яка об’єднує всі фонди, що допомагають переселенцям, роздаватиме продуктові набори. Також особи зі статусом ВПО можуть звернутися до представництв організації та отримати психологічну допомогу, юридичну чи консультації стосовно компенсації за зруйноване житло.