Виплати для ВПО подовжили ще на пів року, але є нюанси

Кабінет міністрів України під час останнього засідання погодив відповідні зміни до постанови про фінансову допомогу внутрішньо перемішеним особам. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Додатково звертатися для поновлення виплат не потрібно, оскільки ця процедура відбувається автоматично.

З 1 серпня буде автоматично подовжена виплата допомоги всім внутрішньо переміщеним особам, які отримують допомогу зараз, ще на шість місяців. Тобто до кінця січня 2024 року.

Згідно з інформацією, оприлюдненою Міністерством соціальної політики, виплата для внутрішніх переселенців однією з найбільших за розміром фінансування з державного бюджету програм. На цей рік на виплати для ВПО передбачено близько 57 мільярдів гривень з державного бюджету. На сьогодні допомогу від держави отримує близько 2,6 мільйона осіб зі статусом ВПО.

Щодо суми грошової допомоги, то особи з інвалідністю та діти до 18 років отримують три тисячі гривень, всі інші категорії — дві тисячі гривень щомісячно.

Водночас, все не так просто, як здається. Деякі категорії ВПО позбавлять виплат.

Підставою для відмови стане:

Перебування за межами України протягом 30 календарних днів без явних на те причин.

Повернення на місце проживання особи зі статусом внутрішнього переселенця, яке вона була змушена покинути з початком повномасштабного вторгнення.

Відбування покарання або засудження за колабораціонізм.

Крім того, допомогу не будуть призначати, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член сім’ї здійснював значні витрати або сплатив послуги на суму понад сто тисяч гривень одним платежем.

Також слід згадати, що раніше Рахункова палата повідомила, що українські переселенці вже отримали без підстав щонайменше 893 мільйони гривень грошової допомоги від держави. Чимало осіб і надалі продовжують отримувати кошти неправомірно і надалі. Поступово держава відстежуватиме такі випадки та позбавляти осіб виплат.