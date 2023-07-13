Воду в Украине будут давать по часам из-за отказа повышать тарифы

Из-за отмены решения о повышении тарифов на воду уже 7 водоканалов не смогут платить за электроэнергию. Если в Кабмине не найдут несколько миллиардов на компенсацию дефицита бюджета предприятия, то воду будут давать по часам.

Как рассказал президент ассоциации “Укрводоканалэкология” Дмитрий Новицкий в интервью СМИ, рано или поздно придет время, когда у водоканалов не будет средств на закупку реагентов, в таком случае придется остановить водоснабжение, потому что вода не будет соответствовать санитарным нормам.

В структуре тарифа электроэнергия занимает около 30%, еще 30% заработные платы, а 7-8% – инвестиционная программа. Также есть ремонтная программа, налог, водопользование и прочее. Кабмин должен найти средства для водоканалов, иначе они не смогут работать. Сейчас речь идет о 12 миллиардах гривен.

Глава ассоциации отмечает, что по разным расчетам речь идет о 12 миллиардах гривен, или если без водоканалов в зоне боев, то 6 миллиардов. Когда повышают тариф для экономически обоснованного, то предполагается субсидия только для соответствующих групп населения, которые тратят на оплату коммуналки более 20% от дохода.

Отметим, что Шмыгаль считает, что до конца войны в Украине не стоит повышать тарифы на воду для населения до конца войны. Компенсировать расходы на водоснабжение предлагают из местных бюджетов. То есть все равно за счет налогоплательщиков, что нанесет ущерб развитию и восстановлению регионов.

Нацкомиссия по регулированию не повышала тарифы на воду с 2020-го года. С тех пор кроме электроэнергии на 80% подорожали реагенты и почти на 24% выросли зарплаты. Если тарифы не повысить, то водоканалы будут работать в минус.

Компенсация расходов из местного бюджета приведет к тому, что регионы не смогут восстанавливаться и восстанавливаться после активных боевых действий.

Напомним, что тарифы на электроэнергию выросли не только для бытовых потребителей, но и для бизнеса. Речь идет о пересмотре предельных цен с 1 июля 2023 года.