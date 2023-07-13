Воду в Україні будуть давати по годинах через відмову підвищувати тарифи

Через скасування рішення про підвищення тарифів на воду вже 7 водоканалів не зможуть платити за електроенергію. Якщо в Кабміні не знайдуть кілька мільярдів на компенсацію дефіциту бюджету підприємства, то воду будуть давати по годинах.

Як розповів президент асоціації “Укрводоканалекологія” Дмитро Новіцький в інтерв’ю ЗМІ, рано чи пізно прийде час, коли в водоканалів не буде коштів на закупівлю реагентів, в такому разі доведеться зупинити водопостачання, бо вода не відповідатиме санітарним нормам.

В структурі тарифу електроенергія займає близько 30%, ще 30% заробітні плати, а 7-8% — інвестиційна програма. Також є ремонтна програма, податок, водокористування та інше. Кабмін повинен знайти кошти для водоканалів, інакше вони не зможуть працювати. Наразі мова йде про 12 мільярдів гривень.

Глава асоціації зазначає, що за різними розрахунками мова йде про 12 мільярдів гривень, або якщо без водоканалів в зоні боїв, то 6 мільярдів. Коли підвищують тариф для економічно обґрунтованого, то передбачається субсидія лише для відповідних груп населення, які витрачають на оплату комуналки понад 20% від доходу.

Зазначимо, що Шмигаль вважає, що до кінця війни в Україні не варто підвищувати тарифи на воду для населення до кінця війни. Компенсувати витрати на водопостачання пропонують з місцевих бюджетів. Тобто все одно коштом платників податків, що завдасть збитків розвитку та відновленню регіонів.

Нацкомісія з регулювання не підвищувала тарифи на воду з 2020-год року. з того часу крім електроенергії на 80% подорожчали реагенти та на майже 24% зросли зарплати. Якщо тарифи не підвищити, то водоканали будуть працювати в мінус.

Компенсація витрат з місцевого бюджету призведе до того, що регіони не зможуть відбудовуватися та відновлюватися після активних бойових дій.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію зросли не лише для побутових споживачів, але і для бізнесу. Мова йде про перегляд граничних цін з 1 липня 2023 року.