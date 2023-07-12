Украинцев предупреждают о жестких проверках, которые Налоговая начнет уже с 1 августа

Недавно был изменен проект закона № 8401, в результате чего были изменены планы-графики проверок на этот год. В связи с этим Налоговая служба начнет проверки уже с 1 августа. На последний месяц лета налоговики должны провести 3600 проверок, ну как минимум такой план уже утвержден. Под мониторинг подпадают некоторые физические лица предприниматели. В то же время, Верховная Рада ввела мораторий на проверки тех предприятий, что расположены близко к зоне боевых действий, а еще ФЛП, которые принадлежат к первой и второй группе. Проверки последних отложили на год, то есть до августа 2024 года.

Других сюрпризов предпринимателям ждать не стоит

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что никаких других сюрпризов ждать не стоит. Из обновлений только это, а также налоговая ставка, которая вернется к довоенному уровню. Для некоторых это может стать проблемой. Например, некоторых ФЛП третьей группы могут перевести на общую систему налогообложения (после ставки в 2%). Речь о тех ФЛПах, которые зарегистрировались в 2022 году под ставкой 5% и сразу же воспользовавшись льготами, перешли на 2% ставку.

Чтобы проверить ФЛП, нужно заказать выписку по единому налогу в электронном кабинете налогоплательщика на сайте Налоговой Государственной службы. Если в выписке совпадает дата перехода на льготное налогообложение и дата его внедрения, такого предприниматели теперь автоматически причислят к общей системе налогообложения.

Чтобы избежать перехода на общую систему, нужно заблаговременно подать заявку на переход на 5%.

Что касается всех других ФЛП, то они будут автоматически переведены на ставки, которыми облагались до войны.

Августовский график проверок поделен на четыре группы

Что касается августовского графика, то он условно разделен на следующие группы:

По Разделу I «Документальные плановые проверки налогоплательщиков — юридических лиц» и Разделу II «Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов» – будет проведено 1854 проверки. По Разделу III “Документальные плановые проверки физических лиц” будет проведено 1510 проверок; По Разделу IV «Документальные плановые проверки налогоплательщиков — юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» будет переведено 319 проверок.

Проверки могут быть как спланированными, так и без уведомлений.