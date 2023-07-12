Ощад та Приват закривають відділення: що відбувається

В Україні в січня кількість банківських відділень скоротилася з 5 336 до 5 133. При цьому ПриватБанк втратив своє лідерство. Тепер перше місце займає інший держаний банк — Ощадбанк.

За даними Національного банку України в популярного ПриватБанку працює лише близько 1 131 відділень (в січні відділень було 1 210), а в Ощаду — 1 183.

Кількість банківських відділень поступово скорочується вже не перший рік. Це пов’язано зі стрімким розвитком фінансових технологій. Більшість послуг, які раніше можна було отримати лише в відділеннях, тепер доступні онлайн в банківських додатках прямо на смартфоні.

Наводимо вам рейтинг українських банків з найбільшою кількістю відділень:

1183 в державного Ощадбанку;

1131 відділення є в одному із найбільш популярних банків ПриватБанку;

324 відділеннями представлений Райффайзен Банк;

230 відділень є в Укрсиббанку;

221 відділенням в ПУМБ банку.

Зазначимо, що в результаті повномасштабної війни з російськими окупантами, частина відділень банків закрилося. Це пов’язано з ракетними атаками, тимчасовою окупацією українських міст. Відповідно, найбільше відділень закрилося в областях, які найбільше постраждали від дій російських окупантів, тобто Луганська, Херсонська, Донецька та Запорізька області.

При цьому одразу після деокупації українських територій банки відновляють роботу своїх відділень. Варто згадати, що українські банки вже повноцінно працюють в Херсоні, який Збройні сили України змогли звільнити від окупантів.

Нагадаємо, що раніше українцям розповіли, куди скаржитися на обмінники та банки, якщо вони відмовляються приймати валюту. Всі фінансові заклади отримують ліцензію, тож повинні дотримуватися правил роботи на ринку. Водночас термінали ПриватБанку знову приймають валюту, тож проблеми з відмовою приймати валюту майже зникли.

Також НБУ погодив стратегію послаблення валютних обмежень. Прив’язки до конкретних дат немає, адже діяти планують по ситуації. Тобто якщо ситуація буде стабільною, то Нацбанк потроху скасовуватиме послаблення.