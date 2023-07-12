Українців попереджають про жорсткі перевірки, які Податкова розпочне вже з 1 серпня

Нещодавно було змінено проєкт закону № 8401 в результаті чого було змінено плани-графіки перевірок на цей рік. У зв’язку з цим Податкова служба розпочне перевірки вже з 1 серпня. На останній місяць літа податківці мають провести 3600 перевірок, ну як мінімум такий план вже затверджено. Під моніторинг потрапляють деякі фізичні особи-підприємці. Водночас Верховна Рада ввела мораторій на перевірки тих підприємств, які розташовані близько до зони бойових дій, а ще ФОПів, які належать до першої та другої групи. Перевірки останніх відклали на рік, тобто до серпня 2024 року.

Інших сюрпризів підприємцям очікувати не варто

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що жодних інших сюрпризів очікувати не варто. З оновлень лише це, а також податкова ставка, яка повернеться до довоєнного рівня. Для декого це може стати проблемою. Наприклад, деяких ФОПів третьої групи можуть перевести на загальну систему оподаткування (після ставки у 2%). Мова про тих ФОПів, які зареєструвалися у 2022 році під ставкою 5% і відразу ж скористувавшись пільгами перейшли на 2% ставку.

Щоб перевірити ФОП, потрібно замовити виписку з єдиного податку в електронному кабінеті платника податків на сайті Податкової Державної служби. Якщо у виписці співпадає дата переходу на пільгове оподаткування та дата його впровадження, то такого підприємці тепер автоматично зарахують до загальної системи оподаткування.

Щоб уникнути переходу на загальну систему потрібно завчасно подати заявку на перехід на 5%. Щодо всіх інших ФОПів, то вони будуть автоматично переведені на ті ставки, якими оподатковувалися до війни.

Серпневий графік перевірок поділено на чотири групи

Щодо серпневого графіка, то його умовно поділено на наступні групи:

З а Розділом I «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб» та Розділом II «Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів» – буде проведено 1854 перевірки. З а Розділом III «Документальні планові перевірки фізичних осіб» буде проведено 1510 перевірок.

З а Розділом IV «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» буде переведено 319 перевірок.

Перевірки можуть бути як спланованими, так і без попереджень.