С сентября часть украинцев может остаться без пенсий: детали

Уже с 1 сентября Ощадбанк может прекратить выплачивать пенсии и социальные пособия внутренне перемещенным лицам, которые не прошли физическую идентификацию. Об этом сообщили на официальном сайте Ощадбанка.

Почему могут прекратить выплату пенсий

Пенсионерам, которые имеют электронное пенсионное удостоверение и получателям социальной помощи нужно будет раз в шесть месяцев проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка. Если этого не сделать, то лицо лишат выплат. Это нововведение распространяется только на ВПЛ.

Для получения электронного удостоверения пенсионеры из числа ВПЛ должны проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые три месяца.

В банке объясняют, что при отсутствии прохождения физической идентификации получателями пенсий или социальных выплат ВПЛ Ощадбанк будет приостанавливать расходные операции по карточному счету.

Там подчеркивают, что вопрос прекращения или продолжения начисления пенсионных или социальных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относятся к компетенции соответствующих государственных органов, осуществляющих соответствующие социальные выплаты.

Как проходит физическая идентификация лиц

В общем физическая идентификация лиц происходит в три этапа.

Сначала нужно будет лично обратиться в любое отделение Ощадбанка. При себе нужно будет иметь следующие документы:

паспорт или другой документ, который удостоверяет личность;

основную платежную карточку или основное электронное пенсионное удостоверение.

Представить работнику Ощадбанка одновременно основную платежную карту или основное электронное удостоверение и паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Провести получателем выплаты операции получения наличных или просмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал.

То есть лицо должно будет ввести ПИН-код карты или установить или изменить его с использованием основной платежной карты или электронного пенсионного удостоверения.

После этого все операции по карте будут восстановлены на шесть месяцев. Такая идентификация необходима для понимания места пребывания внутренне перемещенных лиц.