З вересня частина українців може залишитися без пенсій: деталі

Вже з 1 вересня Ощадбанк може припинити виплачувати пенсії та соціальні допомогу внутрішньопереміщеним особам, які не пройшли фізичну ідентифікацію. Про це повідомили на офіційному сайті Ощадбанку.

Чому можуть припинити виплату пенсій

Пенсіонерам, які мають електронне пенсійне посвідчення та одержувачам соціальної допомоги потрібно буде раз на шість місяців проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку. Якщо цього не зробити, то особу позбавлять виплат. Це нововведення розповсюджується лише на ВПО.

Для отримання електронного посвідчення пенсіонери з-поміж ВПО повинні проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні три місяці.

В банку пояснюють, що при відсутності проходження фізичної ідентифікації отримувачами пенсій або соціальних виплат ВПО Ощадбавку призупинятиме видаткові операції за картковим рахунком.

Там підкреслюють, що питання припинення чи продовження нарахування пенсійних або соціальних виплат на карткові рахунки внутрішньо переміщених осіб належать до компетенції відповідних державних органів, які здійснюють відповідні соціальні виплати.

Як проходить фізична ідентифікація осіб

Загалом фізична ідентифікація осіб відбувається в три етапи.

Спочатку потрібно буде особисту звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку. При собі потрібно буде мати такі документи:

паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення.

Представити працівнику Ощадбанку одночасно основну платіжну картку або основне електронне посвідчення та паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Провести отримувачем виплати операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал.

Тобто особа повинна буде ввести ПІН-код картки або встановити чи змінити його з використання основної платіжної картки чи електронного пенсійного посвідчення.

Після цього всі операції за карткою будуть відновлені на шість місяців. Така ідентифікація необхідна для розуміння місця перебування внутрішньопереміщених осіб.