Пенсионерам нужно нотариально доказать, что они живы иначе ПФУ прекратит выплату пенсии

Пенсионный Фонд Украины сообщил важную информацию для всех украинцев, имеющих инвалидность, получающих пенсию и проживающих временно за границей. Если вы уехали и вам со временем прекратили выплачивать пенсию, это означает, что ПФУ сомневается в том, живете ли вы еще. Чтобы возобновить выплату, нужно написать соответствующее заявление в ПФУ, а также предоставить учреждению ряд необходимых документов.

Заявление можно подавать онлайн

Если вы в Украине, то, конечно, можете прийти в любое отделение и подать заявление лично. Также есть возможность совершить почтовую отправку в адрес любого регионального представительства ПФУ. Если же вы за границей, или просто хотите подать заявку онлайн, это также можно сделать воспользовавшись сайтом ПФУ. Нужно авторизироваться, создать собственный кабинет и найти в меню пункты “Заявление на перерасчет выплат” – “Продолжение выплат”.

К заявлению следует прикрепить следующие документы:

Копия паспорта + выписка о месте регистрации, если у вас паспорт нового образца, то есть ID карта. Копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Если есть, то копия документа, удостоверяющего статус беженца или получения временной защиты.

Последний документ должен быть заверенным консульством или нотариусом.

Кроме этого, должна быть справка от нотариуса, что пенсионер жив.

Если будут предоставлены все эти документы, выплату пенсии сразу же возобновят.

В каких случаях могут еще прекратить начисление выплат?

В ПФУ отметили, в каких ситуациях пенсия может быть заморожена или полностью прекращена:

В результате верификации пенсионеров, если окажется, что при оформлении пенсии лицо предоставило ложную информацию о своем стаже или размере зарплаты. При выезде заграницу на ПМЖ пенсию прекращают выплачивать. При неполучении выплат в течение шести месяцев. То есть если лицо не появлялось на почту в течение шести месяцев, или такой же период не пользовалось своей пенсионной картой, выплаты прекратят.

Чтобы восстановить их, нужно обращаться в ПФУ и писать заявление на возобновление выплат.