Пенсіонерам потрібно нотаріально довести, що вони живі інакше ПФУ припинить виплату пенсії

Пенсійний Фонд України повідомив важливу інформацію для всіх українців, які мають інвалідність, отримують пенсію та перебувають закордоном. Якщо ви виїхали і вам з часом припинили виплачувати пенсію, це означає, що ПФУ має сумнів стосовно того, чи ви ще живі. Щоб відновити виплату потрібно написати відповідну заяву до ПФУ, а також надати установі ряд необхідних документів.

Заяву можна подавати онлайн

Якщо ви в Україні, то звісно ж можете прийти у будь-яке відділення і подати заяву особисто. Також є можливість зробити поштове відправлення на адресу будь-якого регіонального представництва ПФУ. Якщо ж ви закордоном, або просто хочете подати заявку онлайн це також можна зробити скориставшись сайтом ПФУ. Потрібно авторизуватися, створити власний кабінет, і знайти у меню пункти “Заява на перерахунок виплат” – “Продовження виплат”.

До заяви потрібно прикріпити наступні документи:

Копія паспорта + виписка про місце реєстрації, якщо у вас паспорт нового зразка, тобто ID картка. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків. Якщо є, то копія документу, який засвідчує статус біженця чи отримання тимчасового захисту. Цей документ має бути завіреним консульством або нотаріусом.

Крім цього має бути довідка від нотаріуса, що пенсіонер живий.

Якщо буде надано всі ці документи виплату пенсії відразу ж відновлять.

У яких випадках ще можуть припинити нарахування виплат?

У ПФУ наголосили в яких ситуація пенсія може бути заморожена або повністю припинена:

Внаслідок верифікації пенсіонерів, якщо виявиться, що при оформленні пенсії особа подала неправдиву інформацію про свій стаж, чи розмір зарплати. При виїзді закордон на ПМЖ пенсію припиняють виплачувати. При неотриманні виплат протягом шести місяців. Тобто якщо особа не з’являлася на пошту протягом шести місяців, або такий же період не користувалася своєю пенсійною карткою, виплати припинять.

Щоб відновити їх потрібно звертатися до ПФУ і писати заяву на відновлення виплат.