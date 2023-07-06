Українці можуть оформити разову допомогу від Польщі у розмірі 10 000 злотих: як подати заявку?

Польща від початку війни підтримує українців. Робить це не лише тамтешня влада, а й окремі благодійні фонди. Одним з таких, що вже неодноразово виділявся, є Фонд Климентія Шептицького. Ця організація виплачує грошову допомогу українцям, причому сума виплат безпрецедентно висока. Наразі мова про 10 000 злотих на одну особу, що еквівалентно майже 90 000 гривень. Щоправда, отримати цю виплату можуть лише окремі категорії українців.

На виплату претендує дві категорії громадян

Наразі виплату можуть отримати жінки, які перебували у російському полоні, а також діти, які втратили батьків внаслідок бойових дій. Стосовно жінок, то у минулому році таку виплату отримало 180 українок. Окрім цього Фонд пропонує людям безкоштовну психологічну підтримку.

Щодо дітей, то подавати заявку на виплату можна на дитину, яка втратила бодай одного з батьків. Але наразі нових заявок на дітей не приймають, тож на допомогу можуть очікувати ті українці, які подали заявку ще у минулому році.

Щодо жінок, то вони можуть й надалі подавати заявки, через наступну форму: https://eu-submit.jotform.com/230891603400346.

В заявці потрібно вказати:

Статус особи для якої подається заявка, тобто чи дійсно вона перебувала у полоні. Прізвище та ім’я. Скан копію паспорта або будь-якого іншого документа, який підтверджує особу. Вказати номер телефону та електронну пошту. Коротко описати своє фінансове становище.

Окрім цього обов’язково уточнюйте, на який вид допомоги ви претендуєте. Наразі Фонд пропонує як грошові виплати, так і реабілітацію у Польщі.

Тим хто хоче отримати гроші можна подавати заявки до 30 серпня 2023 року, тим хто хоче скористуватися можливістю реабілітації потрібно подати заявку до 15 липня 2023 року. Ці терміни можуть бути стислішими, якщо ліміт заявок буде вичерпано.