Цены на популярный продукт снова растут: стоит ли делать запасы?

Ситуация с ценами на продукты питания очень нестабильна. Украинцы выражают возмущение по поводу того, что цены постоянно растут несмотря на длительную стабильность доллара. Но эксперты говорят, что курс валют – это не единственный фактор, влияющий на ценовую политику. Последний рост цен спровоцировал удорожание электроэнергии. Во многих отраслях немаловажную роль играет сезонный фактор. В скором времени, когда для предпринимателей вернут довоенный уровень налогов, а это случится 1 августа, цены снова могут подпрыгнуть. Сейчас снова наблюдается удорожание куриных яиц. На какой отметке может остановиться их стоимость? Рассказываем.

Цены не будут выше, чем в 2022 году

Несколько месяцев назад украинцы уже могли удивляться беспрецедентно высоким ценам на куриные яйца. В некоторых торговых сетях цена за десяток достигала почти 100 гривен. Пока ситуация более или менее стабилизировалась, и цены снизились до 40-50 гривен за десяток. Однако эксперты отмечают, что вскоре они снова поползут вверх. Это обусловлено сильной вспышкой птичьего гриппа в отдельных регионах. То есть подорожание произойдет не по всей территории Украины, а в отдельных областях.

В то же время таких высоких цен, как было, больше не будет. Новых рекордов установлено точно не будет, но и так как до войны яйца уже не будут стоить.

«В долгосрочной перспективе важен переориентированный и взвешенный подход для лучшего сбалансирования рыночного спроса и предложения, ценообразования и рисков в цепочке создания стоимости», — отмечают эксперты.

Сейчас самые дешевые яйца можно купить у АТБ

Если вы хотите сделать небольшие запасы яиц, то самые выгодные предложения в супермаркетах сети АТБ. Там десяток можно купить по цене от 34 гривен. В то же время есть и более дорогие яйца, стоимость которых превышает и 50 гривен за десяток.