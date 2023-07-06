Ціни на популярний продукт знову ростуть: чи варто робити запаси?

Ситуація з цінами на продукти харчування дуже нестабільна. Українці висловлюють обурення стосовно того, що ціни постійно ростуть незважаючи на тривалу стабільність долара. Та експерти кажуть, що курс валют це не єдиний фактор, який впливає на цінову політику. Останнє зростання цін спровокувало подорожчання електроенергії. В багатьох галузях важливу роль відіграє сезонний фактор. Незабаром, коли для підприємців повернуть довоєнний рівень податків, а це трапиться 1 серпня, ціни знову можуть підстрибнути. Наразі знову спостерігається подорожчання курячих яєць. На якій позначці може зупинитися їх вартість? Розповідаємо.

Ціни не будуть вищими ніж у 2022 році

Декілька місяців тому українці вже мали можливість дивуватися безпрецедентно високим цінам на курячі яйця. В деяких торгових мережах ціна за десяток дотягувала майже до 100 гривень. Наразі ситуація більш менш стабілізувалась, і ціни знизились до 40-50 гривень за десяток. Однак експерти зазначають, що невдовзі вони знову поповзуть вверх. Це зумовлено сильним спалахом пташиного грипу в окремих регіонах. Тобто, подорожчання відбудеться не по всій території України, а в окремих областях.

Водночас таких високих цін, як було більше не буде. Нових рекордів встановлено точно не буде, але й так як до війни яйця вже не коштуватимуть.

«У довгостроковій перспективі важливим є переорієнтований і зважений підхід для кращого збалансування ринкового попиту та пропозиції, ціноутворення та ризиків у ланцюжку створення вартості», — зазначають експерти.

Наразі найдешевші яйця можна купити в АТБ

Якщо ви маєте бажання зробити невеликі запаси яєць, то найвигідніші пропозиції у супермаркетах мережі АТБ. Там десяток можна купити за ціною від 34 гривень. Водночас є й більш дорожчі яйця вартість яких перевищує й 50 гривень за десяток.