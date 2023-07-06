Анонсовано нову грошову та гуманітарну допомогу для українців: як отримати?

Від початку війни українців фінансово підтримує не лише держава, а й різноманітні міжнародні та вітчизняні благодійні фонди. Вони регулярно анонсують грошову допомогу, або гуманітарну як для всіх вразливих категорій населення, так і, наприклад лише для переселенців. Інколи допомога дуже цільова і спрямована лише на мешканців однієї області. Про подібну підтримку стало відомо й зараз. Зорієнтована вона на мешканців Луганської області, які оселилися в одній з кількох українських областей. Люди можуть отримати гроші, а також продуктові набори, речі першої потреби, засоби з гігієни тощо.

Як отримати допомогу?

Мова про переселенців з Луганська, які оселилися у Рівному, Києві, Дніпрі, Луцьку та Андрушівці.

У кожному місті є пункт куди можна прийти й отримати допомогу, а також номер телефону за яким можна зателефонувати й детально про все дізнатися.

Рівне — 0958209742. Тут допомогу роздає БФ “Восток SOS”. Також переселенцям доступні консультації у лікарів, юристів та фахівців з центру зайнятості. Київ — 0937687466, 0991852038, 0968996124. Тут людей консультують соціальний робітник БФ “Право на захист”, фахівець центру зайнятості, ГО “Кремінська бізнес-асоціація”, та терапевт. Крім цього запрацював “Зустрічі земляків”. Дніпро — 0664839248. В Дніпрі консультацію надає юрист БФ “Право на захист”, психолог, медпрацівники та фахівець центру зайнятості. Луцьк — 0505764270. Тут окрім гуманітарної допомоги можна отримати консультацію психолога і терапевта. Андрушівка — 0663428365. Консультує юрист БФ “Право на захист” та лікар.

Щоб отримати допомогу потрібно зателефонувати за номером свого міста та прийти у філію Фонду.

Також для українців діє безкоштовна гаряча лінія Кремінського ЦНАПу — 0958207124, де можна отримати консультації з різних питань й зокрема стосовно компенсації за зруйноване майно.