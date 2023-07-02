Касается всех, кто пользуется “Приват24”: ПриватБанк раздаст клиентам iPhone

Один из самых популярных банков Украины — ПриватБанк раздаст клиентам смартфоны iPhone 14 в рамках акции. Детали опубликованы на официальном сайте банка.

Акция стартовала еще в апреле 2023 года и продолжалась до конца июня. Все что нужно было сделать для участия, это зарегистрироваться на сайте и пополнить мобильный телефон через приложение Приват24.

По состоянию на конец июня в акции приняли участие 47 097 клиентов банка. В акции могли участвовать все совершеннолетние украинцы, в которой есть индивидуальный налоговый номер и банковская карта Mastercard от ПриватБанка.

Для участия в акции было достаточно:

зарегистрироваться;

в течение месяца пополнять мобильный телефон, можно на разные мобильные номера, три и более раза через приложение Приват24 с карты Mastercard на общую сумму от 450 гривен;

ежемесячно банк разыгрывал ценные призы среди тех, кто выполнил условия акции.

В первый месяц разыграли 3 смартфона Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, в следующие два — по 6 Apple iPhone 14 Pro 256GB и 6 Apple iPhone 14 256GB.

Отмечается, что пополнять счет можно было не только через мобильное приложение, но и через веб-версию Приват24.

Данные об участниках акции автоматически вносились в базу данных.

Зарегистрироваться в акции было обязательно иначе пополнение не зачислят.

Как уже можно понять из сроков, акция уже завершилась 30 июня 2023 года. Но эта акция точно не последняя.

Что касается победителей этой акции, то их объявят до 11 июля 2023 года.

Напомним, что недавно клиенты ПриватБанка массово жаловались на отказ кассиров банка обменивать доллары. Однако сейчас эта проблема решилась, поскольку после паузы терминалы ПриватБанка снова начали принимать валюту. Отметим, что ПриватБанк является единственным банком в Украине, терминалы которого принимают не только гривну, но и иностранную валюту.