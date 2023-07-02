Стосується всіх, хто користується “Приват24”: ПриватБанк роздасть клієнтам iPhone

Один із найпопулярніших банків України – ПриватБанк роздасть клієнтам смартфони iPhone 14 в рамках акції. Деталі опубліковані на офіційному сайті банку.

Акція стартувала ще у квітні 2023 року та тривала до кінця червня. Все що потрібно було зробити для участі, це зареєструватися на сайті та поповнити мобільний телефон через додаток Приват24.

Станом на кінець червня в акції взяли участь 47 097 клієнтів банку. В акції могли брати участь всі повнолітні українці, в якої є індивідуальний податковий номер та банківська картка Mastercard від ПриватБанку.

Для участі в акції було достатньо:

зареєструватися;

протягом місяця поповнювати мобільний телефон, можна на різні мобільні номери, три та більше разів через додаток Приват24 з картки Mastercard на загальну суму від 450 гривень;

щомісяця банк розігрував цінні призи серед тих, хто виконав умови акції.

Першого місяця розіграли 3 смартфони Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, в наступні два – по 6 Apple iPhone 14 Pro 256GB і 6 Apple iPhone 14 256GB.

Зазначається, що поповняти рахунок можна було не лише через мобільний додаток, але й через веб-версію Приват24.

Дані про учасників акції автоматично вносилися в базу даних.

Зареєструватися в акції було обов’язково інакше поповнення не зарахують.

Як вже можна зрозуміти з термінів, акція вже завершилася 30 червня 2023 року. Але ця акція точно не остання.

Щодо переможців цієї акції, то їх оголосять до 11 липня 2023 року.

Нагадаємо, що нещодавно клієнти ПриватБанку масово скаржилися на відмову касирів банку обмінювати долари. Однак зараз ця проблема вирішилася, оскільки після паузи термінали Приватбанку знову почали приймати валюту. Зазначимо, що ПриватБанк є єдиним банком в Україні, термінали якого приймають не лише гривню, але й іноземну валюту, що дуже зручно для клієнтів.