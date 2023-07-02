Имеете собственное жилье: проверьте не нарушили ли вы закон или заплатите штраф

До 1 июля 2023 года владельцы недвижимости в Украине должны были получить от налоговой квитанции с уведомлениями о необходимости уплатить налоги за свои квартиры и дома. Сумма, которую нужно оплатить, рассчитывается индивидуально и зависит от количества квадратных метров.

Напомним, что владельцы квартир, которые имеют “лишнюю” площадь должны платить налог. Это касается квартир, площадью более 60 квадратных метров и частных домов, площадью более 120 квадратных метров.

Платить налог нужно за прошлый год, то есть за 2022. Сумма налога не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы. На данный момент речь идет о 97,5 гривны. То есть за один квадратный метр от вас не могут требовать более 97,5 гривны.

После того как владельцы недвижимости с “лишними” квадратами получат платежку, это должно было произойти до 1 июля, они будут иметь 60 дней для того, чтобы уплатить налог и не получить при этом штрафа.

Для лучшего понимания рассмотрим несколько примеров. Если вы являетесь владельцем квартиры, площадь которой составляет 95 квадратных метров, то придется заплатить за 35 “лишних” квадратов) 95 кв.м – 60 кв.м). С учетом того, что максимальная плата за один квадратный метр – 97,5 гривны, то за 35 квадратов придется заплатить 3412, 50 гривен.

Если же вы являетесь владельцем и квартиры, и частного дома, то их общая площадь не должна превышать 180 квадратных метров, иначе придется уплатить штраф.

В то же время в некоторых случаях платить налог не нужно, даже если площадь вашего жилья превышает установленные действующим законодательством нормы. Речь идет о следующих случаях:

если недвижимость расположена в зоне ведения боевых действий;

если недвижимость понадобится на временно оккупированной территории;

если недвижимость уничтожена в результате ведения боевых действий.

Деньги от уплаты налога на недвижимость поступают в местные органы самоуправления, поэтому платить их нужно в налоговую по месту вашей регистрации.