Маєте власне житло: перевірте чи не порушили ви закон або сплатіть штраф

До 1 липня 2023 року власники нерухомості в Україні мали отримати від податкової квитанції з повідомленнями про необхідність сплатити податки за свої квартири та будинки. Сума, яку потрібно сплатити, розраховується індивідуально та залежить від кількості квадратних метрів.

Нагадаємо, що власники квартир, які мають “зайву” площу повинні платити податок. Це стосується квартир, площею понад 60 квадратних метрів та приватних будинків, площею понад 120 квадратних метрів.

Платити податок потрібно за минулий рік, тобто за 2022. Сума податку не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати. На цей час мова йде про 97,5 гривні. Тобто за один квадратний метр від вас не можуть вимагати більш як 97,5 гривні.

Після того, як власники нерухомості з “зайвими” квадратами отримають платіжку, це мало відбутися до 1 липня, вони матимуть 60 днів для того, щоб сплатити податок та не отримати при цьому штрафу.

Для кращого розуміння розглянемо кілька прикладів. Якщо ви є власником квартири, площа якої складає 95 квадратних метрів, то доведеться заплатити за 35 “зайвих” квадратів) 95 кв.м – 60 кв.м). З урахуванням того, що максимальна плата за один квадратний метр – 97,5 гривні, то за 35 квадратів доведеться сплатити 3412, 50 гривень.

Якщо ж ви є власником і квартири, і приватного будинку, то їх загальна площа не повинна перевищувати 180 квадратних метрів, інакше доведеться сплатити штраф.

Водночас в деяких випадках сплачувати податок не потрібно, навіть якщо площа вашого житла перевищує встановлені чинним законодавством норми. Мова йде про наступні випадки:

якщо нерухомість розташована в зоні ведення бойових дій;

якщо нерухомість знадобиться на тимчасово окупованій території;

якщо нерухомість знищена в результаті ведення бойових дій.

Гроші від сплати податку на нерухомість поступають в місцеві органи самоврядування, тож сплачувати їх потрібно в податкову за місцем вашої реєстрації.