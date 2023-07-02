Еще одной категории пенсионеров в июле повысят пенсии: добавят по 1 000 гривен

С 1 июля 2023 года в Украине повысят пенсионные выплаты еще на 19,7% тем лицам, которые вышли на пенсию по специальным законам. Это касается лиц, которые работали журналистами, чиновниками и вели научную деятельность. Сейчас эти категории лиц выходят на пенсию на общих основаниях, но ранее на них распространялись особые правила.

Таким образом июльское повышение пенсий коснется тех, кто выходил на пенсию по старым нормам, которые уже не действуют на сегодня. Как уже отмечалось, это касается ученых, журналистов, чиновников и некоторых других категорий населения. Специальные правила в рамках пенсионной реформы отменить, но те пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых во время действия этих правил, смогут получить надбавку.

Кто получит дополнительно 1 000 гривен к пенсии

Сумма прибавки будет рассчитываться в индивидуальном порядке. Точная сумма будет зависеть от базовой ставки пенсионной выплаты. Для лучшего понимания, рассмотрим начисление на примере.

Допустим, сейчас размер пенсии лица без учета разного рода надбавок составляет 5 076 гривен. После июльского повышения пенсионную выплату увеличат на одну тысячу гривен. То есть после перерасчета базовая пенсия составит уже 6 076 гривен. Стоит отметить, что для получения надбавки лицо должно было выйти на пенсию по специальным законам.

В то же время, некоторые “особые” категории пенсионеров в этом году останутся без надбавки. Речь идет о судьях и прокурорах. Первые, как известно, получают пенсию в 20 раз больше среднестатистической, она составляет 96 тысяч гривен, у вторых — в среднем 21,5 тысячи гривен. К тому же эти категории выходят на пенсию не по общей формуле, им начисляют зарплату в формате процентов от заработной платы действующего судьи.

Напомним, в Украине хотят провести пенсионную реформу, это позволит украинцам получать сразу две пенсии. Одну от государства за счет уплаченного ЕСВ, а вторую – благодаря отчислениям от заработной платы.