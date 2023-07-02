Ще одній категорії пенсіонерів в липні підвищать пенсії: додадуть по 1 000 гривень

З 1 липня 2023 року в Україні підвищать пенсійні виплати ще на 19,7% тим особам, які вийшли на пенсію за спеціальними законами. Це стосується осіб, які працювали журналістами, чиновниками та вели наукову діяльність. Зараз ці категорії осіб виходять на пенсію на загальних підставах, але раніше на них розповсюджувалися особливі правила.

Таким чином липневе підвищення пенсій торкнеться тих, хто виходив на пенсію за старими нормами, які вже не діють на сьогодні. Як вже зазначалося, це стосується науковців, журналістів, чиновників та деяких інших категорій населення. Спеціальні правила в рамках пенсійної реформи скасувати, але ті пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок під час дії цих правил, зможуть отримати надбавку.

Хто отримає додатково 1 000 гривень до пенсії

Сума надбавки буде розраховуватися в індивідуальному порядку. Точна сума буде залежати від базової ставки пенсійної виплати. Для кращого розуміння, розглянемо нарахування на прикладі.

Допустимо, зараз розмір пенсії особи без врахування різного роду надбавок складає 5 076 гривень. Після липневого підвищення пенсійну виплату збільшать на одну тисячу гривень. Тобто після перерахунку базова пенсія складе вже 6 076 гривень. Варто зазначити, що для отримання надбавки особа повинна була вийти на пенсію за спеціальними законами.

Водночас, деякі “особливі” категорії пенсіонерів цього року залишаться без надбавки. Мова йде про суддів і прокурорів. Перші, як відомо, отримують пенсію в 20 разів більше за середньостатистичну, вона складає 96 тисяч гривень, в других – в середньому 21,5 тисячі гривень. До того ж ці категорії виходять на пенсію не за загальною формулою, їм нараховують зарплату в форматі відсотків від заробітної плати чинного судді.

Нагадаємо, в Україні хочуть провести пенсійну реформу, це дозволить українцям отримувати одразу дві пенсії. Одну від держави коштом сплаченого ЄСВ, а другу – завдяки відрахуванням від заробітної плати.