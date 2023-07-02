Гороскоп на июль: астрологи рассказали, кого будет преследовать успех

Большая часть июля будет проходить под знаком созвездия Рака, поэтому логично допустить, что именно представители этого знака будут счастливчиками. Но в этом году высшие силы решили пошутить, поэтому везти в этот раз будет совсем другому знаку.

Астрологи детально проанализировали положение небесных тел и выяснили наиболее везучий знак зодиака на июль 2023 года. Узнайте, кому Вселенная будет дарить бесконечный поток успеха.

Невероятный успех астрологи обещают представителям знака Весы. Звезды расположены настолько успешно, что астрологи советуют Весам срочно составлять большие планы на июль, ведь везти будет буквально во всем. Все обстоятельства будут способствовать успеху и дарить радость на каждом шагу. Поэтому пора вспоминать, к чему стремились представители знака Весы и начинать работать над воплощением своих мечтаний. Даже если они кажутся недостижимыми и слишком грандиозными. В июле этого года не будет ничего невозможного для Весов.

Люди, рожденные под этим знаком, будут привлекать деньги на все свои проекты, даже такие, которые кажутся слишком амбициозными. Поэтому им стоит смело подавать заявки на финансирование и составлять презентацию. Также на работе стоит не скрывать свои навыки, а после их демонстрации просить о прибавке в зарплате или повышении. Руководство оценит смелость и будет способствовать продвижению по карьерной лестнице.

Также успех будет и в личной жизни. Отношения с близкими выйдут на новый уровень, поэтому стоит оставаться открытыми для общения. Июль будет прекрасным месяцем для свадьбы или помолвки. Семья, которую создали в июле будет крепкой и дружной. Такие пары будут прекрасно находить общий язык и станут лучшими родителями.

Относительно тех представителей знака Весы, у которых уже есть семья, июль — это лучший период для того, чтобы решиться завести ребенка. Если у супругов уже есть дети, все равно стоит задуматься о пополнении семьи, если же к малышам вы не готовы, можно подарить семью четвероногому другу. Он принесет уют в дом.