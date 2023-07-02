Гороскоп на липень: астрологи розповіли, кого переслідуватиме успіх

03Більша частина липня буде проходити під знаком сузір’я Рака, тож логічно допустити, що саме представники цього знаку будуть щасливчиками. Але цього року вищі сили вирішили пожартувати, тож щаститиме цього разу зовсім іншому знаку.

Астрологи детально проаналізували положення небесних тіл та зясувати найбільш везучий знак зодіаку на липень 2023 року. Дізнайтеся, кому Всесвіт даруватиме нескінченний потік успіху.

Неймовірний успіх астрологи обіцяють представникам знаку Терези. Зірки розташовані настільки успішно, що астрологи радять Терезам терміново складати великі плани на липень, адже щаститиме буквально у всьому. Всі обставини сприятимуть успіху та будуть дарувати радість на кожному кроці. Тож пора згадувати, до чого прагнули представники знаку Терези та починати працювати над втіленням своїх мрій. Навіть якщо вони здаються недосяжними та надто грандіозними. В липні цього року не буде нічого неможливого для Терезів.

Люди, народжені під цим знаком, будуть приваблювати гроші на всі свої проєкти, навіть такі, що здаються надто амбітними. Тож їм варто сміливо подати заявки на фінансування та складати презентацію. Також на роботі варто не приховувати свої навички, а після їх демонстрації просити про надбавку в зарплаті чи підвищення. Керівництво оцінить сміливість та сприятиме просуванню кар’єрними сходами.

Також успіх буде і в особистому житті. Стосунки з близькими вийдуть на новий рівень, тому варто залишатися відкритими для спілкування. Липень буде чудовим місяцем для весілля чи заручин. Сім’я, яку створили в липні буде міцною та дружньою. Такі пари будуть чудово знаходити спільну мову та стануть найкращими батьками.

Щодо тих представників знаку Терези, в яких вже є сім’я, липень – це найкращий період для того, щоб зважитися завести дитину. Якщо в подружжя вже є діти, все одно варто задуматися про поповнення сім’ї, якщо ж до малюків ви не готові, можна подарувати сім’ю чотирилапому другу. Він принесе затишок в домівку.