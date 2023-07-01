Забудьте о бронировании и получите повестку: адвокат рассказал, когда даже “бронь” не спасет

В рамках проведения всеобщей мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки, причем даже те, кто имеет право на бронирование. Почему так происходит, объяснила адвокат Виктория Кравченко.

Она приводит реальный пример. Мужчину мобилизовали еще весной 2022 года, но чуть позже предприятие, где он работал, начало бронировать своих работников. Мужчина официально получил отсрочку от призыва на военную службу.

Он обратился с соответствующим рапортом в воинскую часть, но на требование уволить его со службы из-за наличия бронирования получил отказ.

Далее он обратился в суд, однако первая инстанция и апелляционный суд отказал ему в удовлетворении иска. Поэтому мужчина обратился в Верховой суд.

Коллегия судей кассационного административного суда в составе Верхового суда Украины в своем постановлении отмечает, что отсрочка от призыва на службу по мобилизации и освобождение от службы по мобилизации – это кардинально разные понятия. Они основаны на различных положениях различных институтов военного права.

Адвокат Кравченко объясняет эту ситуацию. Бронирование касается только военнообязанных и является для них основанием для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. А увольнение с военной службы касается только лиц, проходящих военную службу.

Поэтому относительно этой ситуации, то человек забронирован только когда он еще не является военнообязанным лицом. В таком случае он может использовать бронирование от предприятия для того, чтобы отсрочить призыв. Но если лицо уже несет военную службу и каким-то образом получает бронирование то это не будет работать. Ведь основания для увольнения в таком случае будут совсем другими.

В то же время в Генштабе и Министерстве обороны Украины постоянно напоминают, что вручение повестки не означает автоматический билет на фронт. Людей пытаются устроить в те воинские части где они смогут быть полезными.