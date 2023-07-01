Забудьте про бронювання та отримайте повістку: адвокат розповів, коли навіть “бронь” не врятує

В рамках проведення загальної мобілізації чоловіки в віці від 18 до 60 років отримують повістки, причому навіть ті, хто має право на бронювання. Чому так відбувається, пояснила адвокат Вікторія Кравченко.

Вона наводить реальний приклад. Чоловіка мобілізували ще навесні 2022 року, але трохи пізніше підприємство, де він працював, почало бронювати своїх працівників. Чоловік офіційно отримав відстрочку від призову на військову службу.

Він звернувся з відповідним рапортом до військової частини, але на вимогу звільнити його зі служби через наявність бронювання отримав відмову.

Далі він звернувся до суду, однак перша інстанція та апеляційний суд відмовив йому в задоволенні позову. Тож чоловік звернувся до Верхового суду.

Колегія суддів касаційного адміністративного суду в складі Верхового суду Україні в своїй постанові зазначає, що відстрочка від призову на службу під час мобілізації та звільнення зі служби під час мобілізації — це кардинально різні поняття. Вони засновані на різних положеннях різних інституцій військового права.

Адвокат Кравченко пояснює цю ситуацію. Бронювання стосується лише військовозобов’язаних і є для них підставою для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. А звільнення з військової служби стосується лише осіб, які проходять військову службу.

Тож стосовно цієї ситуації, то чоловік заброньований лише коли він ще не є військовозобов’язаної особо. В такому разі він може використати бронювання від підприємства для того, щоб відстрочити призов. Але е якщо особа вже несе військову службу та якимось чином отримує бронювання то це не працюватиме. Адже підстави для звільнення в такому разі будуть зовсім іншими.

Водночас в Генштабі та Міністерстві оборони України постійно нагадують, що вручення повістки не означає автоматичний квиток на фронт. Людей намагаються влаштувати в ті військові частини де вони зможуть бути корисними.