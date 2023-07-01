Украинских пенсионеров обяжут проходить ежегодную идентификацию, иначе лишат пенсии

Украинские пенсионеры будут вынуждены проходить процедуру физической идентификации, иначе их могут лишить выплат. К счастью, это касается не всех, а лишь отдельную категорию.

Таким образом, граждане Украины пенсионного возраста, находящиеся за границей, будут получать пенсии исключительно на текущие счета, открытые в украинских банках. В связи с этим таким лицам нужно будет до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию.

Предполагается, что физическая идентификация лица может происходить двумя путями:

Способ №1 – идентифицировать лицо можно будет с помощью “Дія. Подпись” (Дія ID) в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Способ №2 – подтверждение места жительства консульскими должностными лицами.

Соответствующее решение было принято правительством Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных категорий.

В том числе в рамках этого постановления также будут урегулированы следующие вопросы:

Выплаты пенсий гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях или во время временной оккупации, выехали на подконтрольную Украине территорию.

Выплата пенсий лицам, которые временно проживают за пределами Украины.

Напомним, что в июне этого года надбавку сразу за три месяца получили работающие пенсионеры. Такая задержка связана с особенностями обмена данными между государственными реестрами. В среднем надбавка составила от 200 до 500 гривен, но получили в июне от 600 до 1500 гривен, с июля надбавка будет только за один месяц. Также с первого июля надбавки получат пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых по специальным законам. Это касается ученых, журналистов и некоторых других категорий Сейчас эти законы уже не действуют, но, те кто вышел на пенсию во времени их актуальности, то они получат надбавку.

Также с июля выросла стоимость топлива, 30 июня на АЗС были огромные очереди, ведь все хотели заправить авто дешевле. В то же время возрастет стоимость продуктов питания, ведь выросла стоимость электроэнергии для бизнеса и топлива.