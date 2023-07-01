Украинских пенсионеров обяжут проходить ежегодную идентификацию, иначе лишат пенсии

Украинские пенсионеры будут вынуждены проходить процедуру физической идентификации, иначе их могут лишить выплат. К счастью, это касается не всех, а лишь отдельную категорию.
Таким образом, граждане Украины пенсионного возраста, находящиеся за границей, будут получать пенсии исключительно на текущие счета, открытые в украинских банках. В связи с этим таким лицам нужно будет до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию.
Предполагается, что физическая идентификация лица может происходить двумя путями:
- Способ №1 – идентифицировать лицо можно будет с помощью “Дія. Подпись” (Дія ID) в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.
- Способ №2 – подтверждение места жительства консульскими должностными лицами.
Соответствующее решение было принято правительством Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных категорий.
В том числе в рамках этого постановления также будут урегулированы следующие вопросы:
- Выплаты пенсий гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях или во время временной оккупации, выехали на подконтрольную Украине территорию.
- Выплата пенсий лицам, которые временно проживают за пределами Украины.
Напомним, что в июне этого года надбавку сразу за три месяца получили работающие пенсионеры. Такая задержка связана с особенностями обмена данными между государственными реестрами. В среднем надбавка составила от 200 до 500 гривен, но получили в июне от 600 до 1500 гривен, с июля надбавка будет только за один месяц. Также с первого июля надбавки получат пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых по специальным законам. Это касается ученых, журналистов и некоторых других категорий Сейчас эти законы уже не действуют, но, те кто вышел на пенсию во времени их актуальности, то они получат надбавку.
Также с июля выросла стоимость топлива, 30 июня на АЗС были огромные очереди, ведь все хотели заправить авто дешевле. В то же время возрастет стоимость продуктов питания, ведь выросла стоимость электроэнергии для бизнеса и топлива.
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