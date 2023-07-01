Українських пенсіонерів зобов’яжуть проходити щорічну ідентифікацію, інакше позбавлять пенсії

Українські пенсіонери будуть змушені проходити процедуру фізичної ідентифікації, інакше їх можуть позбавити виплат. На щастя, це стосується не всіх, а лише окремої категорію.

Таким чином, громадяни України пенсійного віку, як перебувають за кордоном, будуть отримувати пенсії виключно на поточні рахунки, відкриті в українських банках. У зв’язку з цим таким особам потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію.

Передбачається, що фізична ідентифікація особи може відбуватися двома шляхами:

Спосіб №1 — ідентифікувати особу можна буде за допомогою “Дія. Підпис” (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Спосіб №2 — підтвердження місця проживання консульськими посадовими особами.

Відповідне рішення було ухвалене урядом України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих категорій.

В тому числі в рамках цієї постанови також будуть врегульовані наступні питання:

Виплати пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації, виїхали на підконтрольну Україні територію.

Виплата пенсій особам, які тимчасово проживають за межами України.

Нагадаємо, що в червні цього року надбавку одразу за три місяці отримали працюючі пенсіонери. Така затримка пов’язана з особливостями обміну даними між державними реєстрами. В середньому надбавка склала від 200 до 500 гривень, але отримали в червні від 600 до 1500 гривень, з липня надбавка буде лише за один місяць. Також з першого липня надбавки отримають пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними законами. Це стосується науковців, журналістів та деяких інших категорій Зараз ці закони вже не діють, але, ті хто вийшов на пенсію за часу їх актуальності, то вони отримають надбавку.

Також з липня зросла вартість пального, 30 червня на АЗС були шалені черги, адже всі хотіли заправити авто дешевше. Водночас зросте вартість харчових продуктів, адже зросла вартість електроенергії для бізнесу та палива.