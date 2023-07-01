Нові правила обміну долара: в НБУ пояснили нововведення

Національний банк України запровадив необмежений за сумою доступ небанківських установ до своїх рахунків у національній та іноземній валюті в банках для підкріплення кас готівкою.

Національний банк учора, 30 червня, ухвалив постанову про запровадження додаткових заходів для стабілізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти. Вона розширює можливості небанківських фінансових установ щодо підкріплення кас готівковою валютою. Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

З 1 липня обмінники зможуть без обмежень за сумою знімати національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках.

Як стверджують у Національному банку України, такий крок сприятиме розширенню пропозицій іноземної валюти, що не має ознак зношеності або пошкоджень, на готівковому валютному ринку, де населення зможе купувати та продавати іноземну валюту.

Крім того, якщо небанківські фінансові установи отримають необмежений доступ до готівкової гривні, то це дасть змогу підтримувати їхню ліквідність. Таким чином громадяни зможуть безперебійно продавати іноземну валюту.

При цьому Національний банк встановив обмеження. Відповідно до яких обсяги знятої готівки не можуть перевищувати обсяги коштів у гривні або іноземній валюті, раніше зарахованих на рахунок небанківської установи в банку.

Зазначимо, у Національному банку додають, що нові правила обміну готівкової валюти вже певною мірою посприяли стабілізації.

Нагадаємо, що нещодавно державний регулятор зобов’язав обмінники та банки приймати пошкоджені банкноти для обміну без комісії. Тим самим вони скасували критерії для визначення незначного зносу.

Також варто додати, що НБУ днями затвердив стратегію послаблення валютних обмежень. Дія попереднього закінчилася, і тепер за сприятливих умов запроваджуватимуться певні послаблення. Прив’язки до певних дат немає, адже ситуація досить складна, багато в чому залежить від успіхів Збройних сил України на фронті. Що далі ЗСУ витісняють окупантів, то стабільнішою буде економічна ситуація в Україні.