Нові правила обміну долара: в НБУ пояснили нововведення

Національний банк України запровадив необмежений за сумою доступ небанківських установ до своїх рахунків в національній та іноземній валюті в банках для підкріплення кас готівковою.

Національний банк вчора, 30 червня, прийняв постанову про запровадження додаткових мір для стабілізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти. Воно розширює можливості небанківських фінансових установ з підкріплення кас готівкової валюти. Про це повідомляють на офіційному сайті НБУ.

З 1 липня обмінники зможуть без обмежень за сумою знімати національну та іноземну валюту з їх рахунків в банках.

Як стверджують в Національному банку України, такий крок буде сприяти розширенню пропозицій іноземної валюти, яка не має ознак зношення чи пошкоджень, на готівковому валютному ринку, де населення зможе купувати та продавати іноземну валюту.

Крім того, якщо небанківські фінансові установи отримають необмежений доступ до готівкової гривні, то це дозволить підтримувати їх ліквідність. Таким чином громадяни зможуть безперебійно продавати іноземну валюту.

При цьому Національний банк встановив обмеження. Відповідно до яких обсяги знятої готівки не можуть перевищувати обсяги коштів в гривні або іноземній валюті, які раніше були зараховані на рахунок небанківської установи в банку.

Зазначимо, в Національному банку додають, що нові правила обміну готівкової валюти вже певною мірою посприяли стабілізації.

Нагадаємо, що недавно державний регулятор зобов’язав обмінники та банки приймати пошкоджені банкноти для обміну без комісії. Тим самим вони скасували критерії для визначення незначного зношення.

Також варто додати, що НБУ днями утвердив стратегію послаблення валютних обмежень. Дія попереднього закінчилася, тож тепер за сприятливих умов будуть запроваджуватися певні послаблення. Прив’язки до певних дат немає, адже ситуація досить складна багато в чому залежить від успіхів Збройних сил України на фронті. Чим далі ЗСУ витісняють окупантів, тим стабільнішою буде економічна ситуація в Україні.