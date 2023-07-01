Повезет в любви: астрологи назвали 3 знака зодиака, которым будет везти в июле

Июль принесет много романтики и любви представителям сразу трех знаков зодиака. Астрологи утверждают, что сезон Льва начнется почти одновременно с ретроградностью Венеры. Поэтому сразу нескольким знакам зодиака второй месяц лета принесет неожиданные предложения, удачные путешествия и судьбоносные встречи.

Телец

Представители знака наконец почувствуют гармонию, к которой так долго стремились. Появится ощущение, что все фрагменты пазла сложились в одно целое. Тельцы окажутся на седьмом небе от счастья. Они получат все, чего желали. Взаимопонимание, верность и забота – станут основой здоровых отношений, и Тельцы наконец почувствуют себя любимыми.

Конечно, без споров не обойтись, но они только добавят страсти. Примирение будет безумным. В середине июля также может ожидать поворотный момент, к этому приведет Северный узел в Овне, который состоится 12 июля.

Стрелец

Июль будет очень успешным для Стрельцов. Причина проста – июль будет наполнен транзитами Юпитера – планеты, которая символизирует комфорт и воплощение желаний. Середина лета будет наполнена романтикой. Поэтому Стрельцы точно не будут одинокими, именно в июле у них будут все шансы для того, чтобы покорить свою вторую половину.

Водолей. Возможны и некоторые трудности, ведь ради любви возможно понадобится выйти из зоны комфорта или согласиться на переезд. Но оно того однозначно стоит, поэтому не стоит скучать по прошлому.

Водолей

Июль принесет немало сюрпризов Водолеям. В жизни появится особый человек, который подарит ощущение настоящего счастья. Водолеи часто не верят в любовь с первого подвига, но это лето может вернуть ощущение сказки. Есть все шансы найти любовь всей своей жизни. Семейные Водолеи тоже в полной мере насладятся летом. Их ожидают интересные путешествия, романтические моменты и уютные вечера в семейном кругу.