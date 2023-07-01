Важлива послуга в “Дії” працюватиме лише у жінок і пенсіонерів

Зараз триває тестування послуги, яку вдосконалили. Новий функціонал наразі перевіряють тестувальники.

В додаток Дія повернули послуги зі зміни місця проживання. Зараз її запущено в режимі бета-тестування. Про це повідомили в офіційному телеграм каналі Дія.

В повідомленні наголошують, що нарешті запустити довгоочікуване оновлення. Послугу не лише повернули, але й вдосконалили. У зв’язку з цим набирають тестувальників, щоб перевірити функціонал.

Тепер українці можуть не звертатися до центрів наданні адміністративних послуг або органи реєстрації змінити місце проживання можна в декілька кліків.

Відомо, що сервіс повністю автоматизований. При зміні в додатку місця проживання у власному або в житлі іншого одноособного власника, дані в реєстрі будуть вноситися автоматично без втручання людини.

Для того, щоб скористатися сервісом, потрібно діяти наступним чином:

мати ID-картку або біометричний паспорт в Дія;

мати податковий номер;

бути старше 14 або 18 років, якщо змінюється місце проживання дитини;

не бути військовозобов’язаним.

Зазначається, що право власності на житло повинно бути внесено в Реєстр нерухомості після 2013 року.

Для початку цей сервіс працюватиме лише для дітей, жінок та інших українців, які не є військовозобов’язаними.

Нагадаємо, що вперше послугу в тестовому режимі запустили ще в липні 2021 року в деяких регіонах України. В лютому 2022 року ця послуга мала стати доступною по всій Україні, але повномасштабна війна внесла свої корективи, тож запуск відклали до кращих часів. Тепер же така можливість значно спростить життя українцям, адже більше не доведеться витрачати час на очікування в чергах.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 червня, Верховна Рада України підтримала скасування податкових пільг для українського бізнесу. Попри невдоволення українців, цей крок є вимушеним, адже повернення податків є однією з вимог міжнародного валютного фонду.