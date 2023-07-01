Пощастить в коханні: астрологи назвали 3 знаки зодіаку, яким щаститиме в липні

Липень принесе багато романтики та любові представникам одразу трьох знаків зодіаку.Астрологи стверджують, що сезон Лева почнеться майже одночасно з ретроградності Венери. Тож одразу кільком знакам зодіаку другий місяць літа принесе несподівані пропозиції, вдалі подорожі та доленосні зустрічі.

Телець

Представники знаку нарешті відчують гармонію, до якої так довго прагнули. З’явиться відчуття, що всі фрагменти пазла склалися в одне ціле. Тельці опиняться на сьомому небі від щастя. Вони отримають все, чого бажали. Взаєморозуміння, вірність та турбота — стануть основою здорових стосунків, і Тельці нарешті відчують себе коханими.

Звісно, без суперечок не обійтися, але вони лише додадуть пристрасті. Примирення буде шаленим. В середині липня також може очікувати поворотний момент, до цього призведе Північний вузол в Овні, який відбудеться 12 липня.

Стрілець

Липень буде дуже успішним для Стрільців. Причина проста — липень буде наповнений транзитами Юпітера — планети, яка символізує комфорт та втілення бажань. Середина літа буде наповнена романтикою. Тож Стрільці точно не будуть самотніми, саме в липні у них будуть всі шанси для того, щоб підкорити свою другу половину.

Водолій. Можливі і деякі труднощі, адже заради кохання можливо знадобиться вийти із зони комфорту чи погодитися на переїзд. Але воно того однозначно варте, тож не варто сумувати за минулим.

Водолій

Липень принесе чимало сюрпризів Водоліям. В життя з’явиться особлива людина, яка подарує відчуття справжнього щастя. Водолії часто не вірять в любов з першого подвигу, але це літо може повернути відчуття казки. Є всі шанси знайти любов всього свого життя. Сімейні Водолії теж повною мірою насолодяться літом. Їх очікують цікаві подорожі, романтичні моменти та затишні вечори в сімейному колі.