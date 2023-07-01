Vodafone запускает важную услугу: вслед за Киевстаром и lifecell

Vodafone запускает функцию резервирования номеров, которая уже есть у Киевстар и Lifecell. Все деактивированные номера Vodafone будут зарезервированы на два года, и это без каких-либо дополнительных обращений. Что касается Киевстар и Lifecell, то для того, чтобы зарезервировать номер погибших или пропавших без вести защитников, требуется дополнительное обращение.

Мобильный оператор Vodafone зарезервирует номера всех абонентов на два года.

В пресс-службе оператора об этом сообщили 29 июня.

Таким образом в магазинах и на сайте оператора будут доступны к продаже номера, с момента деактивации которых прошло два года или более.

Таким образом оператор поддержал инициативу Министерства цифровой трансформации о резервировании мобильных номеров погибших и пропавших без вести защитников Украины.

Напомним, что 26 июня министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Киевстар и Lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших и пропавших без вести защитников. Номер не будет поступать в продажу в течение двух лет, хотя при обычных условиях это происходило через год с момента деактивации, то есть год после последнего пополнения счета.

Сейчас эта функция доступна в тестовом режиме. В то же время Федоров отметил, что для того, чтобы зарезервировать номер, нужно действовать по следующему алгоритму:

обратиться в службу поддержки мобильного оператора Киевстар — 0800300466 или Lifecell — 0800205433;

сообщить номер, который нужно зарезервировать;

указать, кто подает обращение;

дождаться смс-сообщения с решением.

Важно обратить внимание, что в Lifecell зарезервировать номер могут только активные абоненты на момент обращения. Если номер телефона не пополняли более года, то ничего не получится.

Стоит отметить, что все мобильные операторы повышают цены на тарифы. Это вызывает недовольство, но такой шаг является вынужденным. Полномасштабное вторжение российских оккупантов нанесло немалый ущерб. Из-за постоянных атак оккупантов на энергетическую инфраструктуру операторы сотовой связи вынуждены инвестировать в резервные источники питания для базовых станций, чтобы даже в такие сложные времена украинцы оставались на связи с родными.