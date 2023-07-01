Vodafone запускає важливу послугу: слідом за Київстар та lifecell

Vodafone запускає функцію резервування номерів, яка вже є в Київстар та Lifecell. Всі деактивовані номери Vodafone будуть зарезервовані на два роки, і це без будь-яких додаткових звернень. Що стосується Київстар та Lifecell, то для того, щоб зарезервувати номер загиблих або тих, що зникли безвісти захисників, потрібне додаткове звернення.

Мобільний оператор Vodafone зарезервує номери всіх абонентів на два роки.

В пресслужбі оператора про це повідомили 29 червня.

Таким чином в магазинах та на сайті оператора будуть доступні до продажу номери, з моменту деактивації яких пройшло два роки або більше.

Таким чином оператор підтримав ініціативу Міністерства цифрової трансформації про резервування мобільних номерів загиблих та зниклих безвісти захисників України.

Нагадаємо, що 26 червня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Київстар та Lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих та зниклих безвісти захисників. Номер не поступатиме в продаж протягом двох років, хоча за звичайних умов це відбувалося через рік з моменту деактивації, тобто рік після останнього поповнення рахунку.

Зараз ця функція доступна в тестовому режимі. Водночас Федоров зазначив, що для того, щоб зарезервувати номер потрібно діяти за наступним алгоритмом:

звернутися до служби підтримки мобільного оператора Київстар — 0800300466 або Lifecell — 0800205433;

повідомити номер, який потрібно зарезервувати;

вказати, хто подає звернення;

дочекатися смс-повідомлення з рішенням.

Важливо звернути увагу, що в Lifecell зарезервувати номер можуть лише активні абоненти на момент звернення. Якщо номер телефону не поповняли понад рік, то нічого не вийде.

Варто зазначити, що всі мобільні оператори підвищують ціни на тарифи. Це викликає невдоволення, але такий крок є вимушеним. Повномасштабне вторгнення російських окупантів завдало чималої шкоди. Через постійні атаки окупантів на енергетичну інфраструктуру оператори сотового зв’язку змушені інвестувати в резервні джерела живлення для базових станцій, аби навіть в такі складні часи українці залишалися на зв’язку з найріднішими.