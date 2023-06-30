Важная услуга в “Дии” будет работать только у женщин и пенсионеров

Сейчас идет тестирование услуги, которую усовершенствовали. Новый функционал сейчас проверяют тестировщики.

В приложение Дия вернули услуги по смене места жительства. Сейчас она запущена в режиме бета-тестирования. Об этом сообщили в официальном телеграмм канале Дия.

В сообщении отмечают, что наконец запустить долгожданное обновление. Услугу не только вернули, но и усовершенствовали. В связи с этим набирают тестировщиков, чтобы проверить функционал.

Теперь украинцы могут не обращаться в центры предоставлении административных услуг или органы регистрации, изменить место жительства можно в несколько кликов.

Известно, что сервис полностью автоматизирован. При изменении в приложении места жительства в собственном или в жилье другого единоличного владельца, данные в реестре будут вноситься автоматически без вмешательства человека.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно действовать следующим образом:

иметь ID-карту или биометрический паспорт в Дія;

иметь налоговый номер;

быть старше 14 или 18 лет, если меняется место жительства ребенка;

не быть военнообязанным.

Отмечается, что право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости после 2013 года.

Для начала этот сервис будет работать только для детей, женщин и других украинцев, которые не являются военнообязанными.

Напомним, что впервые услугу в тестовом режиме запустили еще в июле 2021 года в некоторых регионах Украины. В феврале 2022 года эта услуга должна была стать доступной по всей Украине, но полномасштабная война внесла свои коррективы, поэтому запуск отложили до лучших времен. Теперь же такая возможность значительно упростит жизнь украинцам, ведь больше не придется тратить время на ожидание в очередях.

Напомним, что сегодня, 30 июня, Верховная Рада Украины поддержала отмену налоговых льгот для украинского бизнеса. Несмотря на недовольство украинцев, этот шаг является вынужденным, ведь возврат налогов является одним из требований международного валютного фонда.