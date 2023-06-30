В Украине отменят некоторые валютные ограничения: в НБУ рассказали детали

Введение стратегии отмены валютных ограничений не будут привязывать к конкретным датам. Эта процедура будет происходить постепенно, с учетом ситуации.

Вчера, 29 июня правление Национального банка Украины подтвердило стратегию смягчения валютных ограничений, возвращение к инфляционному таргетированию и перехода к более гибкому курсу обмена валют. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В Нацбанке отмечают, что утверждение этой стратегии предварительно согласовано с экспертами Международного валютного фонда. Поэтому это необходимый шаг для восстановления экономики и возвращения к мирной жизни. В рамках программы расширения финансирования его выполнение предусмотрено до конца июня 2023 года. То есть уже с июля Украина должна начать работать над отменой ограничений.

В целом стратегия состоит из трех основных направлений:

смягчение валютных ограничений;

переход к более гибкому курсу обмена;

возвращение к принципам инфляционного таргетирования.

Внедрение этой стратегии будет проходить постепенно и последовательно. Послабления будут проводиться, если на то будут основания. Конкретные даты не называют, ведь экономическая ситуация полностью зависит от успехов Вооруженных сил Украины на фронте.

Для примера, сложившиеся обстоятельства позволили Национальному банку Украины уже в июне этого года смягчить некоторые валютные ограничения. Однако оснований для следующих шагов пока нет, то Национальный банк делает все возможное для того, чтобы их создать. Однако стоит полагаться и на ВСУ, ведь чем больший урон они нанесут оккупантам, тем лучше будет экономическая ситуация в стране.

Что касается последних послаблений на валютном рынке, то 21 июня этого года резидентам вернули возможность переводить валюту за границу для расчета по новым кредитам от иностранных заемщиков.

Отметим, что сегодня, 30 июня, народные депутаты поддержали законопроект №8401 об отмене льготных ставок для предпринимателей. Это уже вызвало недовольство среди бизнеса, который и так на грани выживания. В то же время возврат налогов является требованием МВФ поэтому в любом случае ослабление налоговой нагрузки не будет.