В Україні скасують деякі валютні обмеження: в НБУ розповіли деталі

Запровадження стратегії скасування валютних обмежень не будуть прив’язувати до конкретних дат. Ця процедура відбуватиметься поступово, з урахуванням ситуації.

Вчора, 29 червня правління Національного банку України підтвердило стратегію пом’якшення валютних обмежень, повернення до інфляційного таргетування та переходу до більш гнучкого курсу обміну валют. Про це повідомили в пресслужбі регулятора.

В Нацбанку зазначають, що затвердження цієї стратегії попередньо погоджене з експертами Міжнародного валютного фонду. Тож це є необхідний крок для відновлення економіки та повернення до мирного життя. В рамках програми розширення фінансування його виконання передбачене до кінця червня 2023 року. Тобто вже з липня Україна повинна почати працювати над скасування обмежень.

Загалом стратегія складається з трьох основних напрямків:

пом’якшення валютних обмежень;

перехід до більш гнучкого курсу обміну;

повернення до принципів інфляційного таргетування.

Запровадження цієї стратегії буде проходити поступово та послідовно. Послаблення будуть проводитися, якщо на те будуть підстави. Конкретні дати не називають, адже економічна ситуація повністю залежить від успіхів Збройних сил України на фронті.

Для прикладу, обставини, які склалися дозволили Національному банку України вже в червні цього року пом’якшити деякі валютні обмеження. Однак підстав для наступних кроків поки немає, то Національний банк робить все можливе для того, щоб їх створити. Однак варто покладатися і на ЗСУ, адже чим більшої шкоди вони завдадуть окупантам, тим кращою буде економічна ситуація в країні.

Щодо останніх послаблень на валютному ринку, то 21 червня цього року резидентам повернули можливість переказувати валюту за кордон для розрахунку за новими кредитами від іноземних позичальників.

Зазначимо, що сьогодні, 30 червня, народні депутати підтримали законопроєкт №8401 щодо скасування пільгових ставок для підприємців. Це вже викликало невдоволення серед бізнесу, який і так на межі виживання. Водночас повернення податків є вимогою МВФ тож в будь-якому разі послаблення податкового навантаження не буде.