Украинцам массово назначают “нулевые” субсидии: в Пенсионном фонде объяснили, что это значит

В определенный период года украинцам могут назначать жилищные субсидии, сумма которых равна нулю. В Пенсионном фонде объяснили, почему так происходит.

Что такое “нулевая” субсидия

Жилищная субсидия представляет собой адресную помощь, которую предоставляют членам домохозяйства на возмещение расходов по оплате коммуналки, расходов на управление многоквартирным домом, на приобретение твердого и жидкого печного и бытового топлива.

Субсидию назначают, если есть разница между размером уплаченных сумм за коммуналку и размером обязательного платежа.

Сумма обязательного платежа для каждой семьи определяется в индивидуальном порядке и зависит от общего дохода членов домохозяйства. Однако если по результатам проведения расчета разница, а соответственно и размер субсидии будет иметь нулевое или отрицательное значение, то субсидия будет составлять ноль гривен.

Это означает, что размеры уплаченных сумм за коммуналку не превышают размер обязательного платежа.

Кому могут назначить такую субсидию

Нулевая субсидия может быть в летние месяцы или в октябре, когда отопление работало не полный месяц.

В то же время для каждой коммунальной услуги также установлен размер обязательной платы Ее нужно вносить в случае назначения субсидии.

Остальные стоит потребленных услуг будет возмещать управление социальной защиты.

Получателей субсидий проверят

Это необходимо для того, чтобы выявить и урезать выплаты нарушителям определенный условий для получения субсидии. Украинцев будут проверять сразу по четырем реестрам:

реестр застрахованных лиц, которым руководит Пенсионный фонд Украины;

реестр Государственной налоговой службы;

реестр Миграционной службы;

реестр актов гражданского состояния граждан Минюста.

Важность такой верификации заключается в исключении из “списков” нарушителей в понимании получения социальных выплат и урезания размера соцвыплат, в том числе субсидий.

Есть предположение, что объемы помощи, которую выплачивают не по назначению, может достигать 10%. Именно поэтому финансовую помощь будут получать только те лица, которые действительно нуждаются в этом.