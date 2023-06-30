Українцям масово призначають “нульові” субсидії: в Пенсійному фонді пояснили, що це означає

В певний період року українцям можуть призначати житлові субсидії, сума яких дорівнює нулю. В Пенсійному фонді пояснили, чому так відбувається

Що таке “нульова” субсидія

Житлова субсидія являє собою адресну допомогу, яку надають членам домогосподарства на відшкодування витрат з оплати комуналки, витрат на управління багатоквартирним будинком, на придбання твердого та рідкого пічного та побутового палива.

Субсидію призначають, якщо є різниця між розміром сплачених сум за комуналку та розміром обов’язкового платежу.

Сума обов’язкового платежу для кожної сім’ї визначається в індивідуальному порядку і залежить від загального доходу членів домогосподарства. Однак якщо за результатами проведення розрахунку різниця, а відповідно і розмір субсидії матиме нульове або від’ємне значення, то субсидія складатиме нуль гривень.

Це означає, що розміри сплачених сум за комуналку не перевищують розмір обов’язкового платежу.

Кому можуть призначити таку субсидію

Нульова субсидія може бути в літні місяці або в жовтні, коли опалення працювало не повний місяць.

Водночас для кожної комунальної послуги також встановлено розмір обов’язкової плати Її потрібно вносити в разі призначення субсидії.

Решту варто спожитих послуг буде відшкодовувати управління соціального захисту.

Отримувачів субсидій перевірять

Це необхідне для того, щоб виявити та урізати виплати порушникам певний умов для отримання субсидії. Українців будуть перевіряти одразу по чотирьох реєстрах:

реєстр застрахованих осіб, яким керує Пенсійний фонд України;

реєстр Державної податкової служби;

реєстр Міграційної служби;

реєстр актів цивільного стану громадян Мінюсту.

Важливість такої верифікації полягає в виключенні зі “списків” порушників в розумінні отримання соціальних виплат та урізання розміру соцвиплат, в тому числі субсидій.

Є припущення, що обсяги допомогу, яку виплачують не за призначенням, може сягати 10%. Саме тому фінансову допомогу будуть отримувати лише ті особи, які дійсно потребують цього.