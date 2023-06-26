Мобилизация без повесток: вышли обновления через которые в ТЦК должно попасть еще больше военнообязанных

Полтора года идет война и мобилизация, в том числе. Вероятно для Правительства и военкоматов, в частности, она кажется не слишком эффективной. Дело в том, что очень часто представители ТЦК буквально вылавливают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы вручить им повестку. Последние, не желая отправляться на фронт, стали более осторожны и не появляются часто в общественных местах. В связи с этим, во многих городах и отдельных районах Киева, объявили общую мобилизацию. В ТЦК должны прийти абсолютно все без исключения, без разницы получали ли они повестку или нет.

Такие обновления вышли в нескольких областях

О подобном формате мобилизации уже объявили в Оболонском районе столицы. Местные представители ТЦК заявили, что к ним должны прийти даже те, кто не прописан в данном районе, но фактически там проживает. То есть если вы мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, то должны появиться в ТЦК. Дают на это несколько недель. Тем, кто не появится для начала, должны выписывать штраф. Как это будет действовать на практике и законно ли это, никто объяснять не берется. Адвокаты говорят, что подобное не законно, ведь пока лицу не вручили повестку, оно имеет полное право никуда не идти.

Подобное уже объявили и в Черниговской области. В частности, такая информация появилась на странице Черниговского областного ТЦК и СП в Фейсбуке.

В Ивано-Франковской области также произошли мобилизационные изменения

На Прикарпатье, в частности в Ивано-Франковской области, произошли еще более шокирующие изменения. Там военнообязанным запретили госпитализацию без согласия ТЦК. То есть, даже если у вас запланирована не экстренная, а плановая операция вы должны обратиться в местный ТЦК, пройти обследование у их медиков и получить разрешение на госпитализацию. Делают это, мол, для того, чтобы военнообязанные не создавали себе фальшивых болезней. Но адвокаты говорят, что это грубое нарушение прав человека, которое может привести даже к смертельным случаям.