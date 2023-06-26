Мобілізація без повісток: вийшли оновлення через які до ТЦК має потрапити ще більше військовозобов’язаних

Півтора року триває війна і мобілізація в тому числі. Ймовірно для Уряду, та військкоматів зокрема вона здається не надто ефективною. Річ в тім, що дуже часто представники ТЦК буквально виловлюють чоловіків віком від 18 до 60 років, щоб вручити їм повістку. Останні, не маючи бажання відправлятися на фронт, стали більш обережні й не з’являються часто в громадських місцях. У зв’язку з цим, у багатьох містах, і окремих районах Києва, оголосили загальну мобілізацію. До ТЦК мають прийти абсолютно всі без виключення, без різниці чи отримували вони повістку, чи ні.

Такі оновлення вийшли у кількох областях

Про подібний формат мобілізації вже оголосили в Оболонському районі столиці. Місцеві представники ТЦК заявили, що до них прийти мають навіть ті, хто не прописаний у даному районі, але фактично там проживає. Тобто якщо ви чоловік віком від 18 до 60 років, то маєте з’явитися в ТЦК. Дають на це кілька тижнів. Тим хто не з’явиться для початку мають виписувати штраф. Як це діятиме на практиці та чи законно це, ніхто пояснювати не береться. Адвокати кажуть, що подібне не є законним, адже допоки особі не вручили повістку вона має повне право нікуди не йти.

Подібне вже оголосили й у Чернігівській області. Зокрема така інформація з’явилася на сторінці Чернігівського обласного ТЦК та СП у Фейсбук.

На Івано-Франківщині також відбулися мобілізаційні зміни

На Прикарпатті, а зокрема в Івано-Франківській області відбулися ще більш шокуючі зміни. Там військовозобов’язаним заборонили госпіталізацію без згоди ТЦК. Тобто навіть якщо у вас запланована не екстрена, а планова операція ви повинні звернутися до місцевого ТЦК, пройти обстеження у їхніх медиків і отримати дозвіл на госпіталізацію. Роблять це, мовляв, для того, щоб військовозобов’язані не створювали собі “фальшивих” хвороб. Та адвокати говорять, що це грубе порушення прав людини, яке може призвести навіть до смертельних випадків.