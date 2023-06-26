В українців можуть забрати газові лічильники: названо умови

Кабмін недавно відновив повірку лічильників, яку було призупинено на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Тож тепер українці повинні пройти повірку лічильників, інакше суми в платіжках можуть суттєво зрости, адже показання прострочених облікових приладів не приймають до уваги.

Таким чином постачальник може прийняти рішення про демонтаж пристрою для проведення повірки незалежно від того, хто є його власником.

Відмова споживача буде класифікуватися як порушення.

Працівники облгазу можуть демонтувати лічильники для перевірки. При цьому немає значення, хто є власником лічильника — споживач чи облгаз. Все залежить від рішення облгазу та його технічних можливостей.

Спеціалісти також можуть проводити перевірку на місці, без необхідності демонтувати пристрій.

Чинні нормативно-правові акти передбачають можливість перевірки лічильника на місці, але рішення про місце проведення перевірки приймає облгаз.

Компаніям дозволено демонтовувати прилад обліку, навіть якщо він є власністю споживача. У випадку відмови представники облгазу повинні скласти акт про порушення.

Через 20 днів з дня складення такого акту мають бути розраховані збитки за граничними обсягами споживання природного газу якщо особа не допустить представників облгазу для демонтажу лічильника з метою періодичної перевірки.

Після демонтажу проводиться перевірка та за необхідності ремонт. Якщо прилад пройде перевірки, то його встановлять протягом двох місяців з дня зняття. Якщо лічильник непридатний для використання, то облгаз повинен безоплатно встановити власний прилад обліку.

Варто додати, що інтервали проведення перевірки залежать від класу лічильника, який вказано в технічному паспорті приладу. Для лічильників газу класу 1,0 це 2 роки, а для 1,5 — 8 років.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів Україні недавно повернув обов’язкові повірки лічильників газу, води, електроенергії та тепла під час діє воєнного стану. Виключення — тимчасово окуповані території та території, де ведуться активні бойові дії.