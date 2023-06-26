В Польше создали мобильное приложение, которое для украинцев будет не менее полезным, чем “Дия”

В Польше сейчас находятся несколько миллионов украинцев. Большинство из них, выехавших из-за войны, живут там уже длительный период времени и не планируют переезжать. Другие время от времени приезжают на работу или транзитом, ведь все полеты совершаются в основном из польских аэропортов. Так вот, для тех, кто находится или собирается в Польшу, есть хорошая новость. Там создали инновационное мобильное приложение, которое станет очень полезным для каждого украинца и представителей других стран.

Приложение полностью бесплатное и уже готовое к работе

Приложение называется MonumentApp и в первую очередь оно создано для того, чтобы было проще передвигаться по Польше и знакомиться с ее достопримечательностями. Однако будут в приложении и другие функции, более практичные, а именно возможность бронировать жилье и билеты на поезд.

«Эта программа позволит нам мгновенно увидеть, что представляет ценность и интерес в той или иной области, когда у нас есть свободное время. Она очень гибкая и адаптируется к нашим знаниям и времени. Она позволит нам планировать маршрут, посещая те достопримечательности, и выражать свое мнение, создавая положительный опыт», — говорит заместитель министра спорта и туризма Польши Анджей Гут-Мостовой.

В Польше альтернатив не было и нет

Это первое такое приложение, которое заработает на территории Польши. Раньше подобного не было и альтернатив пока тоже нет.

«Здесь есть предложения по экскурсиям и конкретным местам. Программа будет постоянно развиваться, добавляя новые места. В Польше насчитывается не менее нескольких десятков тысяч исторических объектов. В настоящее время приложение содержит несколько тысяч объектов, но это не все. Мы планируем развивать его дальше и одновременно поощрять пользователей к совместному созданию контента. Наша редакция следит за качеством содержащейся информации. Поэтому мы просим вас присылать интересные места из вашего региона и истории, связанные с этими объектами, а также то, что вы увидели во время отпуска», — заявил директор Национального института исторического сохранения Михал Лащковский.